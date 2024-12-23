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Пётр Власов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пётр Власов
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
92
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 92
01 | Наталья Иванова: 53 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Николай Власов: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Авдотья Власова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Власов: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Пётр Власов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Агриппина Иванова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
07 | Семён Ильин: 16 лет | крестьянин - сродник [1]
08 | Григорий Ильин: 14 лет | крестьянин - сродник [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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