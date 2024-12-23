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Василий Кузьмин

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Василий Кузьмин
Пол
муж
Возраст (лет)
70
Год рождения вычисленный
1730
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
91
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 91
01 | Василий Кузьмин: 70 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Андреян Анисимов: 33 года | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Ксения Васильева: 34 года | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
04 | Анисья Андреянова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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