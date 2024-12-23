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Агафья Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Агафья Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
90
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 90
01 | Денис Гаврилов: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Агафья Михайлова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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