Анна Трофимова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Анна Трофимова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Родственная связь
- жена сына [3]
- Номер семьи
- 89
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 89
01 | Марфа Филиппова: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Емельян Семёнов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Михаил Семёнов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Семёнов: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Гаврила Семёнов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Стефанида Семёнова: 22 года | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Алексей Семёнов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Татьяна Васильева: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Дмитрий Емельянов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Андреян Емельянов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Анна Трофимова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Мавра Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
13 | Наталья Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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