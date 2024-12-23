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Анна Трофимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Трофимова
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1772
Родственная связь
жена сына [3]
Номер семьи
89
Номер в семье
11
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 89
01 | Марфа Филиппова: 60 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Емельян Семёнов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Михаил Семёнов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Семёнов: 29 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Гаврила Семёнов: 27 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Стефанида Семёнова: 22 года | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Алексей Семёнов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
08 | Татьяна Васильева: 34 года | жена крестьянская - жена сына [2]
09 | Дмитрий Емельянов: 8 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
10 | Андреян Емельянов: 6 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
11 | Анна Трофимова: 28 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
12 | Мавра Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
13 | Наталья Григорьева: 23 года | жена крестьянская - жена сына [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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