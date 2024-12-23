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Матрёна Сидорова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Матрёна Сидорова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
дочь сына [3]
Номер семьи
88
Номер в семье
6
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 88
01 | Иван Иванов: 57 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Анна Иванова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Сидор Иванов: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Наталья Васильева: 36 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
05 | Авдотья Сидорова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
06 | Матрёна Сидорова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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