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Авдотья Афанасьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Афанасьева
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена брата [2]
Номер семьи
87
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 87
01 | Иван Трифонов: 32 года | крестьянин - глава [1]
02 | Силуян Трифонов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Пелагея Трифонова: 31 год | крестьянка - сестра родная [1]
04 | Авдотья Афанасьева: 27 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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