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Осип Савельев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Осип Савельев
Пол
муж
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1772
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Савелий Иванов: 75 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Савельев: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Осип Савельев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Фёдорова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Марья Семёнова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
Комментарий наборщика
вариант имени Иосиф
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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