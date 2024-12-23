Осип Савельев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Осип Савельев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1772
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Савелий Иванов: 75 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Николай Савельев: 31 год | сын крестьянский - сын [1]
03 | Осип Савельев: 28 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Васса Фёдорова: 30 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Марья Семёнова: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Иосиф
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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