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Ирина Семёнова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Семёнова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
7
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Семён Иванов: 56 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Игнатьева: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никифор Семёнов: 30 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Семёнов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анна Семёнова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Анна Семёнова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ирина Семёнова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
08 | Варвара Семёнова: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
09 | Анна Максимова: 29 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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