Агафья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Агафья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1775
- Родственная связь
- жена брата [3]
- Номер семьи
- 83
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Егор Максимов: 35 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Фёдор Максимов: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Пётр Максимов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Иван Максимов: 20 лет | крестьянин - брат родной [1]
05 | Прасковья Максимова: 18 лет | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Марфа Васильева: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
07 | Матрёна Кузьмина: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Екатерина Фёдорова: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Агафья Иванова: 25 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
10 | Дарья Афанасьева: 21 год | жена крестьянская - жена брата [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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