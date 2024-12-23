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Прасковья Максимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Максимова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
сестра родная [1]
Номер семьи
83
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Егор Максимов: 35 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Фёдор Максимов: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Пётр Максимов: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Иван Максимов: 20 лет | крестьянин - брат родной [1]
05 | Прасковья Максимова: 18 лет | крестьянка - сестра родная [1]
06 | Марфа Васильева: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
07 | Матрёна Кузьмина: 30 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
08 | Екатерина Фёдорова: 3 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
09 | Агафья Иванова: 25 лет | жена крестьянская - жена брата [3]
10 | Дарья Афанасьева: 21 год | жена крестьянская - жена брата [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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