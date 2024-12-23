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Анна Потапова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Анна Потапова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1775
Родственная связь
дочь, жена зятя [1]
Номер семьи
82
Номер в семье
3
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 82
01 | Потап Афанасьев: 72 года | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Иван Тимофеев: 30 лет | крестьянин - зять, муж дочери [3]
03 | Анна Потапова: 25 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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