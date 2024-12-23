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Иван Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1787
Родственная связь
сын сына [2]
Номер семьи
81
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 81
01 | Никифор Андреев: 71 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никифор Никифоров: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ксения Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Пелагея Никифорова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Иван Никифоров: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Акулина Алексеева: 45 лет | крестьянка/вдова - своячница [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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