Никифор Андреев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Никифор Андреев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 71
- Год рождения вычисленный
- 1729
- Родственная связь
- глава [1]
- Номер семьи
- 81
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин/вдовец
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 81
01 | Никифор Андреев: 71 год | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Никифор Никифоров: 43 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Ксения Алексеева: 42 года | жена крестьянская - жена сына [2]
04 | Пелагея Никифорова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь сына [2]
05 | Иван Никифоров: 13 лет | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Акулина Алексеева: 45 лет | крестьянка/вдова - своячница [1]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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