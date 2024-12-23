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Григорий Савельев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Григорий Савельев
Пол
муж
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1748
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1800
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 127
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 80
01 | Григорий Савельев: 52 года | крестьянин - глава [1]
02 | Дарья Петрова: 52 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Григорьев: 25 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Григорьев: 15 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Матрёна Григорьева: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Ульяна Иванова: 27 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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