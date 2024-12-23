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Ксения Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1735
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
99
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 99
01 | Никита Васильев: 65 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Ксения Степанова: 65 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Никифор Никитин: 35 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Максим Никитин: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Агриппина Никитина: 24 года | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Агафья Агапова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Федосья Никифорова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [4]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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