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Прасковья иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
95
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 95
01 | Пелагея Иванова: 57 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Кузьма иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Игнатий Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Прасковья иванова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Наталья Иванова: 24 года | жена крестьянская - жена сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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