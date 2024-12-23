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Авдотья Ефимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Ефимова
Пол
жен
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
жена брата [2]
Номер семьи
93
Номер в семье
6
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Иван Иванов: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Григорий Иванов: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Дарья Петрова: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Павел Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Матрёна Степанова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Авдотья Ефимова: 32 года | жена крестьянская - жена брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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