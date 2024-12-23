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Павел Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Павел Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
93
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Иван Иванов: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Григорий Иванов: 33 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Дарья Петрова: 49 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Павел Иванов: 20 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Матрёна Степанова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
06 | Авдотья Ефимова: 32 года | жена крестьянская - жена брата [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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