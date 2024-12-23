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Иван Моисеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Моисеев
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
92
Номер в семье
3
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 92
01 | Моисей Алексеев: 49 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Пелагея Моисеева: 17 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Иван Моисеев: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Фёдор Никитин: 69 лет | крестьянин/вдовец - дядя [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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