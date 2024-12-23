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Акулина Артемьева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Акулина Артемьева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1781
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
90
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 90
01 | Артемий Леонтьев: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агриппина Адрианова: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Акулина Артемьева: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Самсон Артемьев: 12 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анисим Артемьев: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Акилина
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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