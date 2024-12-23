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Ирина Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ирина Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1769
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
89
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 89
01 | Иван Петров: 32 года | крестьянин - глава [1]
02 | Ирина Иванова: 31 год | жена крестьянская - жена [1]
03 | Анисья Иванова: 14 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Пелагея Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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