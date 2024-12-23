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Марфа Савельева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Марфа Савельева
Пол
жен
Возраст (лет)
27
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена племянника [4]
Номер семьи
88
Номер в семье
7
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 88
01 | Василий Прокофьев: 59 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Андреева: 59 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ненила Васильева: 22 года | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Кузьма Ефимов: 29 лет | крестьянин - племянник [1]
05 | Мирон Ефимов: 19 лет | крестьянин - племянник [1]
06 | Дарья Ефимова: 19 лет | крестьянка - племянница [1]
07 | Марфа Савельева: 27 лет | жена крестьянская - жена племянника [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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