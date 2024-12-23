Кузьма Ефимов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Кузьма Ефимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1771
- Родственная связь
- племянник [1]
- Номер семьи
- 88
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1800
- Приход
- Приход Якиманской церкви
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- были
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 115
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 88
01 | Василий Прокофьев: 59 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Андреева: 59 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ненила Васильева: 22 года | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Кузьма Ефимов: 29 лет | крестьянин - племянник [1]
05 | Мирон Ефимов: 19 лет | крестьянин - племянник [1]
06 | Дарья Ефимова: 19 лет | крестьянка - племянница [1]
07 | Марфа Савельева: 27 лет | жена крестьянская - жена племянника [4]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Косма
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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