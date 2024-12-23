Васса Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Климова

Васса Климова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Васса Климова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
86
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 86
01 | Клим Васильев: 49 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Иван Васильев: 27 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Анна Сергеева: 47 лет | жена крестьянская - жена [1]
04 | Васса Климова: 15 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Марфа Фомина: 25 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
Комментарий наборщика
вариант имени Василиса
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.