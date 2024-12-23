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Татьяна Ульянова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Татьяна Ульянова
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Ульян Ефимов: 31 год | крестьянин - глава [1]
02 | Марья Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Ульянов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Ульянова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Ирина Петрова: 49 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Наталья Ефимова: 22 года | дочь крестьянская - дочь снохи [5]
07 | Ларион Ефимов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
08 | Егор Ефимов: 9 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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