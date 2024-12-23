Ульян Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльян Ефимов

Ульян Ефимов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ульян Ефимов
Пол
муж
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1769
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Ульян Ефимов: 31 год | крестьянин - глава [1]
02 | Марья Васильева: 30 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Василий Ульянов: 18 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Татьяна Ульянова: 8 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Ирина Петрова: 49 лет | крестьянка/вдова - сноха [1]
06 | Наталья Ефимова: 22 года | дочь крестьянская - дочь снохи [5]
07 | Ларион Ефимов: 18 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
08 | Егор Ефимов: 9 лет | сын крестьянский - сын снохи [5]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.