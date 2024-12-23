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Иван Григорьев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Иван Григорьев
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Григорий Игнатьев: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Степанова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Васса Григорьева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Григорьев: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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