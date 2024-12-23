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Екатерина Степанова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Екатерина Степанова
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1760
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
84
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Григорий Игнатьев: 42 года | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Степанова: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Васса Григорьева: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Григорьев: 8 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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