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Авдотья Борисова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Авдотья Борисова
Пол
жен
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1782
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
83
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 83
01 | Борис Яковлев: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Екатерина Савельева: 46 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Авдотья Борисова: 18 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Иван Борисов: 5 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Александр Осипов: 22 года | крестьянин - племянник [1]
06 | Пелагея Степанова: 21 год | жена крестьянская - жена племянника [5]
Комментарий наборщика
вариант имени Евдокия
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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