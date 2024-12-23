Никифор Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор Иванов

Никифор Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Никифор Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
16
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
80
Номер в семье
5
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 80
01 | Иван Никитин: 59 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Агриппина Савельева: 57 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Михаил Иванов: 26 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Иван Иванов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Никифор Иванов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Ефросинья Иванова: 12 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Варвара Васильева: 25 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
08 | Ульяна Фадеева: 19 лет | жена крестьянская - жена сына [4]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.