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Ефросинья Капова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ефросинья Капова
Пол
жен
Возраст (лет)
20
Год рождения вычисленный
1780
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
79
Номер в семье
3
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 79
01 | Карп Григорьев: 59 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Матрёна Игнатьева: 56 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Ефросинья Капова: 20 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Данила Карпов: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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