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Михаил Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Михаил Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1754
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
78
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1800
Приход
Приход Якиманской церкви
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
были
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.111, д.198, лист: 114
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 78
01 | Михаил Никифоров: 46 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Григорьева: 40 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма Михайлов : 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Василий Михайлов: 16 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Анна Михайлова: 13 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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