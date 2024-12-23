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Андрей Трифонов

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Трифонов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1768
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
100
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
-
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 100
01 | Трифон Петров: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Мокей Петров: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Наталья Леонтьева: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Мавра Петрова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Пелагея Трифонова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иван Трифонов: 9 лет | сын крестьянский - сын [3]
07 | Февронья Трифонова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [3]
08 | Андрей Трифонов: 3 года | сын крестьянский - сын [3]
09 | Савелий Трифонов: 1 год | сын крестьянский - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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