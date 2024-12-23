Пелагея Трифонова
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Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Пелагея Трифонова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 100
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерадением своим
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 100
01 | Трифон Петров: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Мокей Петров: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Наталья Леонтьева: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Мавра Петрова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Пелагея Трифонова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иван Трифонов: 9 лет | сын крестьянский - сын [3]
07 | Февронья Трифонова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [3]
08 | Андрей Трифонов: 3 года | сын крестьянский - сын [3]
09 | Савелий Трифонов: 1 год | сын крестьянский - сын [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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