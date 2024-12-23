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Мавра Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Мавра Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1735
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
100
Номер в семье
4
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 100
01 | Трифон Петров: 39 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Мокей Петров: 34 года | крестьянин - брат родной [1]
03 | Наталья Леонтьева: 34 года | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Мавра Петрова: 36 лет | жена крестьянская - жена [1]
05 | Пелагея Трифонова: 11 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Иван Трифонов: 9 лет | сын крестьянский - сын [3]
07 | Февронья Трифонова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [3]
08 | Андрей Трифонов: 3 года | сын крестьянский - сын [3]
09 | Савелий Трифонов: 1 год | сын крестьянский - сын [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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