Авдотья Гаврилова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Авдотья Гаврилова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1768
- Родственная связь
- дочь сына [3]
- Номер семьи
- 99
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- дочь крестьянская
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 99
01 | Никита Григорьев: 63 года | крестьянин - глава [1]
02 | Акулина Никитина: 63 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Гаврила Никитин: 38 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Никита Никитин: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Ирина Семёнова: 33 года | жена крестьянская - жена сына [3]
06 | Тимофей Гаврилов: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
07 | Авдотья Гаврилова: 3 года | дочь крестьянская - дочь сына [3]
08 | Данила Гаврилов: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
- Комментарий наборщика
- вариант имени Евдокия
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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