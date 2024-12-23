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Прасковья Фомина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Прасковья Фомина
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1728
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
98
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 98
01 | Савелий Иванов: 43 года | крестьянин - глава [1]
02 | Прасковья Фомина: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Григорий Савельев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Матвей Савельев: 11 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Яким Савельев: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Николай Савельев: 7 лет | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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