Пелагея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Иванова

Пелагея Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Пелагея Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
26
Год рождения вычисленный
1745
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
97
Номер в семье
2
Сословие
жена крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 97
01 | Иван Иванов: 29 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Пелагея Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Кузьма иванов: 0 лет | сын крестьянский - сын [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.