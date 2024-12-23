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Андрей Алексеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Андрей Алексеев
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1735
Родственная связь
брат родной [1]
Номер семьи
95
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 95
01 | Семён Алексеев: 24 года | крестьянин - глава [1]
02 | Филипп Алексеев: 38 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Андрей Алексеев: 36 лет | крестьянин - брат родной [1]
04 | Авдотья Алексеева: 33 года | крестьянка/девка - сестра родная [1]
05 | Марфа Филиппова: 24 года | жена крестьянская - жена [1]
06 | Емельян Семёнов: 3 года | сын крестьянский - сын [1]
07 | Михаил Семёнов: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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