Фёдор Максимов
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Фёдор Максимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1767
- Родственная связь
- сын дочери [4]
- Номер семьи
- 93
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- -
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Иван: 58 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Анна Иванова: 21 год | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Максим Мокеев: 35 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Прасковья Иванова: 37 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Марфа Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Егор Максимов: 5 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Фёдор Максимов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
08 | Пётр Максимов: 2 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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