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Максим Мокеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Максим Мокеев
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1736
Родственная связь
зять, муж дочери [4]
Номер семьи
93
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 93
01 | Иван: 58 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Анна Иванова: 21 год | дочь крестьянская - дочь [1]
03 | Максим Мокеев: 35 лет | крестьянин - зять, муж дочери [4]
04 | Прасковья Иванова: 37 лет | жена крестьянская - дочь, жена зятя [1]
05 | Марфа Максимова: 17 лет | дочь крестьянская - дочь дочери [4]
06 | Егор Максимов: 5 лет | сын крестьянский - сын дочери [4]
07 | Фёдор Максимов: 4 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
08 | Пётр Максимов: 2 года | сын крестьянский - сын дочери [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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