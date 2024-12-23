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Гаврила Васильев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Гаврила Васильев
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1724
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
92
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин/вдовец
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 125
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 92
01 | Гаврила Васильев: 47 лет | крестьянин/вдовец - глава [1]
02 | Пётр Васильев: 30 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Осип Гаврилов: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
04 | Денис Гаврилов: 17 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Андрей Гаврилов: 10 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Агафья Гаврилова: 7 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
07 | Ирина Гаврилова: 6 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
Комментарий наборщика
историческая фамилия семьи Хорошевы
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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