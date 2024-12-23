Наталья Иванова
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Наталья Иванова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 23
- Год рождения вычисленный
- 1748
- Родственная связь
- жена сына [4]
- Номер семьи
- 91
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- жена крестьянская
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- по совету духовника
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 91
01 | Пётр Адрианов: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Адрианова: 17 лет | крестьянка - сестра родная [1]
03 | Прасковья Борисова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Влас Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Наталья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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