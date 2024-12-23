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Влас Петров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Влас Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1748
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
91
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
по совету духовника
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 91
01 | Пётр Адрианов: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Аграфена Адрианова: 17 лет | крестьянка - сестра родная [1]
03 | Прасковья Борисова: 42 года | жена крестьянская - жена [1]
04 | Влас Петров: 23 года | сын крестьянский - сын [1]
05 | Наталья Иванова: 23 года | жена крестьянская - жена сына [4]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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