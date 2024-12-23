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Варвара Ильина

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Варвара Ильина
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1761
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
88
Номер в семье
5
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 88
01 | Илья Леонтьев: 48 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Марфа Иванова: 43 года | жена крестьянская - жена [1]
03 | Спиридон Ильин: 20 лет | сын крестьянский - дочь [1]
04 | Аграфена Ильина: 19 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
05 | Варвара Ильина: 10 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
06 | Татьяна Семёнова: 20 лет | жена крестьянская - жена сын [3]
07 | Александр Спиридонов: 3 года | сын крестьянский - сын сына [3]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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