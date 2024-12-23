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Варвара Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Варвара Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1721
Родственная связь
глава [1]
Номер семьи
87
Номер в семье
1
Сословие
крестьянка/вдова
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 87
01 | Варвара Якимова: 50 лет | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Кузьма Иванов: 24 года | сын крестьянский - сын [1]
03 | Татьяна Иванова: 20 лет | жена крестьянская - жена сына [2]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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