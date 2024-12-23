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Максим Фёдоров

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Максим Фёдоров
Пол
муж
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1752
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
86
Номер в семье
4
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 86
01 | Фёдор Григорьев: 44 года | крестьянин - глава [1]
02 | Авдотья Иванова: 28 лет | жена крестьянская - жена [1]
03 | Дарья Фёдорова: 20 лет | дочь крестьянская - дочь [1]
04 | Максим Фёдоров: 19 лет | сын крестьянский - сын [1]
05 | Яков Фёдоров: 9 лет | сын крестьянский - сын [1]
06 | Пётр Фёдоров: 2 года | сын крестьянский - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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