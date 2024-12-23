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Ксения Васильева

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Ксения Васильева
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1764
Родственная связь
дочь брата [2]
Номер семьи
85
Номер в семье
4
Сословие
дочь крестьянская
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 85
01 | Лавренитй Кузьмин: 37 лет | крестьянин - глава [1]
02 | Василий Кузьмин: 39 лет | крестьянин - брат родной [1]
03 | Прасковья Андреева: 39 лет | жена крестьянская - жена брата [2]
04 | Ксения Васильева: 7 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
05 | Марфа Васильева: 5 лет | дочь крестьянская - дочь брата [2]
06 | Дарья Васильева: 4 года | дочь крестьянская - дочь брата [2]
07 | Акулина Иванова: 26 лет | жена крестьянская - жена [1]
08 | Родион Лаврентьев: 13 лет | сын крестьянский - сын [1]
Комментарий наборщика
вариант имени Аксинья
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Источник
Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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