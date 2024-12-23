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Максим Тимофеев

Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
ФИО
Максим Тимофеев
Пол
муж
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1764
Родственная связь
сын сына [3]
Номер семьи
84
Номер в семье
8
Сословие
сын крестьянский
Дата переписи
1771
Приход
Приход упразднённого Покровского монастыря
Губерния
Владимирская
Уезд
Владимирский
Волость
Боролюбовская
Место
д. Сельцо
Место события
д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
за нерадением своим
Архивный код
ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Анастасия Иванова: 62 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Тимофей Тимофеев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Тимофеев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Дарья Петрова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Пётр Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Аграфена Максимова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Иван Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Максим Тимофеев: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Иван Тимофеев: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Семён Тимофеев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Егор Тимофеев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой

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