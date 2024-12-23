Иван Тимофеев
Из справочника
Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
- ФИО
- Иван Тимофеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1760
- Родственная связь
- сын сына [3]
- Номер семьи
- 84
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- сын крестьянский
- Дата переписи
- 1771
- Приход
- Приход упразднённого Покровского монастыря
- Губерния
- Владимирская
- Уезд
- Владимирский
- Волость
- Боролюбовская
- Место
- д. Сельцо
- Место события
- д. Сельцо, Боролюбовская вол., Владимирский у., Владимирская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- за нерадением своим
- Архивный код
- ГАВО (Владимир): ф.556, оп.107, д.15, лист: 124
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись д. Сельцо Владимирской губернии за 1771, 1800, 1830, 1855, 1860 годы
Номер семьи: 84
01 | Анастасия Иванова: 62 года | крестьянка/вдова - глава [1]
02 | Тимофей Тимофеев: 39 лет | сын крестьянский - сын [1]
03 | Иван Тимофеев: 22 года | сын крестьянский - сын [1]
04 | Дарья Петрова: 22 года | жена крестьянская - жена сына [2]
05 | Пётр Иванов: 1 год | сын крестьянский - сын сына [2]
06 | Аграфена Максимова: 35 лет | жена крестьянская - жена сына [3]
07 | Иван Тимофеев: 11 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
08 | Максим Тимофеев: 7 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
09 | Иван Тимофеев: 2 года | сын крестьянский - сын сына [3]
10 | Семён Тимофеев: 1 год | сын крестьянский - сын сына [3]
11 | Егор Тимофеев: 0 лет | сын крестьянский - сын сына [3]
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- Индексация данных проведена Ольгой Елисеевой
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